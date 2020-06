Videoconferinta: Presedintele Klaus Iohannis a participat la reuniunea Consiliului European

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat vineri, la reuniunea Consiliului European, in format de videoconferința. Reuniunea a fost dedicata, in principal, discutarii Planului de relansare economica a Uniunii și Cadrului Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027 revizuit, propuse recent de catre…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la reuniunea Consiliului European, in format de videoconferinta, context in care a insistat pentru alocari cat mai mari pentru Romania pentru Politica de coeziune si dezvoltare rurala in viitorul buget al Uniunii Europene. Potrivit Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta. Sefii de stat si de guvern din statele membre ale Uniunii au avut discutii cu privire la elementele incluse in pachetul de masuri de relansare economica propus de catre Comisia Europeana (Next…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa, vineri, la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta, context in care va puncta faptul ca toate statele membre au nevoie de sprijin financiar in procesul de recuperare economica, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Administratia Prezindentiala a anuntat faptul ca premierul Irlandei l-a sunat, miercuri, pe Klaus Iohannis si au purtat o discutie despre efectele pandemiei de coronavirus, spectrul relatiilor bilaterale, agenda europeana, precum si cooperarea la nivelul ONU. Citeste si: Iohannis sesizeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut luni o convorbire telefonica cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Principalul subiect a fost planul de relansare economica a UE si varianta revizuita a propunerii privind bugetul pe 2021-2027. Comisia Europeana va trebui sa prezinte aceste propuneri,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la videoconferinta Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19. Potrivit Administratiei Prezidentiale, este cea de-a patra videoconferinta pe aceasta tema a liderilor statelor si guvernelor din Uniunea Europeana. La videoconferinta…

- Potrivit agendei sefului statului, videoconferinta va avea loc la ora 17,00. Este cea de-a treia videoconferinta a membrilor Consiliului European pe tema noului coronavirus.Potrivit agendei publicate pe site-ul Consiliului European, discutiile se vor axa pe patru prioritati identificate si discutate…