Inceperea noului an scolar va fi tema videoconferintei organizate duminica la Palatul Victoria. Premierul Florin Citu va discuta cu prefectii si cu reprezentantii Directiilor de Sanatate Publica despre pregatirile in vederea deschiderii noului an scolar, care sta tot sub semnul pandemiei de coronavirus. Videoconferinta este programata sa aiba loc de la ora 13,00. Noul an scolar 2021 - 2022 incepe luni, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania. Pentru cei aproximativ 2.900.000 de elevi si prescolari cursurile anului scolar 2021 - 2022 se vor derula…