- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa miercuri, 19 mai 2021, incepand cu ora 18:00, la o intalnire, in format videoconferința, cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și un grup de lideri europeni, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European din 24-25 mai 2021,…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, sambata, la reuniunea informala a Consiliului European de la Porto, apelul la consolidarea coordonarii la nivelul Uniunii Europene, aratand ca imunizarea populatiei impotriva COVID-19 ramane prioritara, context in care este importanta asigurarea necesarului de…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum si la Summitul UE - India, in format de videoconferinta, cu premierul Narendra Modi, a anuntat Administratia Prezidentiala.…

- Președintele Klaus Iohannis va participa in perioada 7 - 8 mai la Porto, Republica Portugheza, la Summitul privind problematica sociala, la reuniunea informala a Consiliului European, precum și la Summitul UE-India, in format de videoconferința, cu premierul Indiei, Narendra Modi, anunța Administrația…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, care are pe agenda teme precum coordonarea la nivelul Uniunii Europene in contextul pandemiei de COVID-19, inclusiv in ceea ce priveste vaccinarea, si pregatirea pentru ridicarea graduala a restrictiilor. De asemenea,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, in format de videoconferinta, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, principalele subiecte aflate pe agenda vizeaza coordonarea la nivel UE in contextul pandemiei de COVID-19,…

- Presedintele American, Joe Biden, se va alatura, joi, reuniunii prin videoconferinta a liderilor Uniunii Europene. Anunțul a fost facut de presedintele Consiliului European, Charles Michel, in contextul in care ambele parti fac eforturi pentru ameliorarea relatiilor dupa cei patru

- Președintele Klaus Iohannis s-a pronunțat, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, pentru o abordare coordonata și unitara la nivel european privind certificatele de vaccinare, susținand ca certificatul de vaccinare ar trebui utilizat pentru scopuri medicale. Aceasta, in contextul in care…