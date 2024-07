Videoconferinta despre consolidarea cooperarii romano-bulgare pe domenii specifice Afacerilor Interne

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria sau sa tranziteze teritoriul acestui stat catre Grecia sau Turcia ca, pentru perioada 21 – 24 iunie, sunt preconizati timpi mari de asteptare la trecerea prin punctele de frontiera bulgare, cu precadere…

- In funcție de cum evolueaza societatea, anumite locuri de munca sunt mai mult sau mai puțin cautate in economie. Mediul de afaceri reacționeaza rapid la orice tendința conturata in piața, astfel ca in anumite perioade de timp exista anumite domenii care solicita mai multe resurse umane și altele care…

- Milioane de soferi din Romania au primit, astazi, un anunt extrem de important de la Ministerul Afacerilor Interne MAI . Incepand de astazi, soferii romani nu mai sunt obligati sa se prezinte fizic la ghiseele DRPCIV pentru anumite servicii, potrivit stiripesurse.ro.Emiterea duplicatului permisului…

- Șoferii din Romania care dețin permis de categoria B trebuie sa se informeze inainte de a pleca in vacanța! Ei trebuie sa respecte legislația europena și Codul Rutier din Romania. Pentru a evita sancțiunile, șoferii trebuie sa fie atenți la reglementarile privind tractarea unei remorci sau rulota,…

- La data de 22 mai 2024, secretarul de stat pentru ordine si siguranta publica, chestor general de politie Bogdan DESPESCU, a avut o intrevedere de lucru la Ruse, in Republica Bulgaria, cu secretarul general al Ministerului de Interne bulgar, Dimitar KANGALDZHIEV.Potrivit MAI, la intalnire au mai participat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, intentioneaza sa calatoreasca sau sa tranziteze Republica Bulgaria catre Grecia si Turcia si retur catre Romania ca, in perioada minivacantei prilejuite de sarbatorile pascale 30 aprilie 6 mai 2024 , se preconizeaza inregistrarea…

- In weekendul de Florii, traficul prin punctele de trecere ale frontierei a crescut, deoarece multi cetateni romani s-au intors pentru a petrece sarbatorile in Romania... The post 391.000 de persoane au tranzitat frontiera romano-ungara in weekendul de Florii appeared first on Special Arad · ultimele…

- Comisia Europeana are estimari pentru 2024 ce duc deficitul Romaniei la peste 6,5% din PIB, in timp ce Consiliul Fiscal considera ca acesta va fi in jur de 6,4% din PIB, daca nu se va recurge din nou la o taiere drastica a cheltuielilor de capital, se arata in Raportul de analiza a convergentei „Romania…