Videoconferinţă a premierului Florin Cîţu cu prefecţii şi reprezentanţii DSP Premierul Florin Citu si-a continuat ieri activitatea obisnuita, in ciuda apelurilor partenerilor sai de a demisiona. El i-a convocat pe prefecti intr-o videoconferinta pentru a le cere sa supravegheze atent pregatirile in vederea inceperii noului an scolar. Elevii trebuie sa inceapa scoala la 13 septembrie in cele mai bune conditii, cu atat mai mult in actualul context pandemic – afirma premierul Florin Citu, si le-a cerut prefectilor si reprezentantilor DSP sa ia toate masurile din timp si, daca au probleme, sa le comunice cat mai repede. De altfel, premierul i-a anuntat ca saptamana viitoare… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

