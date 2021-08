Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene vor participa marti la o videoconferinta pentru a analiza situatia din Afganistan, unde statele occidentale isi intensifica operatiunile de evacuare, au indicat mai multi diplomati pentru AFP. ''In urma ultimelor evolutii din Afganistan…

- Uniunea Europeana lucreaza cu statele membre pentru a gasi solutii rapide pentru mutarea angajatilor locali afgani si familiilor lor intr-un loc sigur, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene, citat de Reuters. „Chestiunea este extrem de urgenta, o tratam foarte serios si continuam…

- Europarlamentarul Eugen Tomac anunța ca a solicitat președintelui Parlamentului European convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru a dezbate și analiza situația din Afganistan și rolul Uniunii Europene in soluționarea acestei crize. „Situația din Afganistan obliga ONU și toți decidenții…

- Zeci de soldati afgani s-au refugiat in Uzbekistanul vecin de teama ofensivei talibanilor in Afganistan, au anuntat duminica autoritatile de la Taskent, informeaza AFP. Trupele uzbece aflate la frontiera dintre cele doua tari au arestat 84 de soldati afgani si au fost initiate discutii cu autoritatile…

- Sosirea talibanilor la Kabul „a facut înca si mai urgenta asigurarea protectiei” împotriva posibilelor represalii la adresa personalului afgan al Uniunii Europene, se arata într-un comunicat al UE difuzat duminica.„Situatia este foarte urgenta, o luam foarte…

- Deținuții din cea mai mare închisoare din Afganistan erau eliberați duminica de insurgentii talibani, care sunt pe punctul de a prelua puterea în aceasta țara. Imagini postate online de o agenție de presa pro-talibana arata cum numeroși deținuți sunt eliberați din închisoarea…

- Administratia Joseph Biden a avertizat, marti, ca liderii insurgentilor talibani vor fi izolati pe plan international daca vor prelua puterea cu forta in Afganistan, in conditiile in care, conform unui oficial din cadrul Uniunii Europene, rebelii detin controlul asupra a 65% din teritoriul tarii.…

- Guvernul Germaniei a avertizat, joi, Administratia autoritarista din Belarus ca ar putea fi vizata de sanctiuni puternice din partea Uniunii Europene, dupa incidentul aerian in cursul caruia un jurnalist disident a fost arestat, noteaza mediafax Ministrii de Externe din tarile Uniunii Europene…