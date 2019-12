Stiri pe aceeasi tema

- Modelul anilor 1980 Kathy Hill spune ca nu va uita niciodata cum a fost sa fie invidiata de milioane de femei pentru ca a fost cea care ii frange inima lui George Michael in videoclipul "Last Christmas", anunța Smart Radio, care pastreaza un loc special in playlist pentru muzica starului pop, anunța…

- ”Cadoul de Craciun” al lui Bogdan Muresanu a fost ales cel mai bun scurtmetraj al anului la cea de-a 32-a gala a premiilor Academiei Europene de Film (EFA), desfașurata seara trecuta la Berlin. Actiunea filmului „Cadoul de Craciun”, cu Adrian Vancica si Ioana Flora in distributie, are loc in seara de…

- Zdob și Zdub lanseaza inca un single de pe albumul prospat lansat – Bestiarium, al zecelea material discografic din cariera si totodata o colectie de 14 melodii. Zdob si Zdub a lansat pana in prezent 5 melodii de pe album: „Ursul”, „Lupul Solidar”, „Omul Liliac”, „Colindul leului” si „India ma cheama”.…

- Piesa “This Is How (We Want To Get High”, prima piesa lansata in 7 ani de la George Michael, incheie maiestuos filmul „Last Christmas”, o productie inspirata de muzica lui George Michael si Wham! George Michael a lasat mostenire intregului mapamond o serie de melodii exceptionale, incluzand track-ul…

- Un nou single al starului britanic George Michael, "This is How", va fi lansat postum, miercuri dimineața, pe BBC Radio 2, piesa fiind inclusa și pe coloana sonora a filmului "Last Christmas", o comedie romantica inspirata de muzica acestuia și a fostului duo Wham!, potrivit contactmusic.com, potrivit…

- Pe 22 noiembrie, Targul de Craciun din Cluj Napoca iși deschide porțile. Targul de Craciun 2019 poarta ideea de „familion” intr-o noua direcție: aceea a jocului, a “jucatului” impreuna. Jocul aduce laolalta familia cu generațiile ei, o ajuta sa petreaca timp de calitate impreuna. ”Jocurile de familie”…

- Vanotek surprinde cu o noua piesa care se numește ”Take Me” și este in colaborare cu Myata, o artista de succes din Ucraina. Piesa a fost compusa de Minelli, Vanotek, Alexandra Tirtirau și produsa de Vanotek. Videoclipul are un vibe retro, al anilor 80, iar piesa consolideaza sound-ul Vanotek, atat…

- In urma cu cateva luni ne-a declarat ca „E nebuna romanca”, insa acum LORA strange „armada” si incepe tornada odata cu lansarea noului single – „Fii tu fata”. LORA strange armada celor mai puternice fete si lanseaza o piesa girl power care contureaza portretul femeii secolului 21: „sigura pe ea, deschisa…