Stiri pe aceeasi tema

- Cazul minorei de 13 ani din Targu Jiu, batuta și umilita in strada de alte fete, a cutremurat intreaga țara. Subiectul a ajuns și la urechile lui Catalin Moroșanu, iar luptatorul nu a ramas deloc nepasator. „Moartea din Carpați” susține ca și el a fost victima unor astfel de situații.

- O ancheta este in desfasurare in cazul unor agresiuni filmate, savarsite asupra unei minore din municipiul Pitesti, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, anunța AGERPRES."In urma aparitiei, in cursul serii de 3 august, in spatiul public, a unor imagini privind doua…