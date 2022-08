Videoclip nou: Veo X Vibe Drops feat. Gio – Aicha Veo face echipa cu Vibe Drops si Gio pentru o piesa fresh, energica si autentica numita “Aicha”, care te face sa o asculti incontinu. Veo si Vibe Drops il aduc in aceasta colaborare pe Gio pentru a aduce piesei o autenticitate aparte plina de pasiune, acesta fiind originar din Grecia. “Aicha” este o piesa despre pasiune, iubire , dans si ritm care se transforma usor intr-un adevarat hit. “A fost o deosebita placere sa lucrez cu Veo pentru acesta piesa.Veo si cu mine ne cunoastem de multa vreme, lucrand impreuna in studio si la diferite proiecte muzicale. Ma bucur astfel fiindca am reusit sa lansam… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

