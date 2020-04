Stiri pe aceeasi tema

- Dora Gaitanovici, tanara artista care a cucerit faima grație concursului Vocea Romaniei și care a colaborat cu trupele timișorene Implant pentru Refuz și Thy Veils, a lansat o noua melodie, al doilea single oficial, „El nu ma vrea“, piesa find realizata alaturi de Irina Rimes. Dora a filmat videoclipul…

- Clinica Opticline a pus pe pagina lor de Facebook inregistrarea integrala a modului cum decurge o operație la ochi, pentru un implant de cristalin. Operația nu dureaza decat 4 minute și 25 de secunde! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Valeriu Iftime considera ca FC Botosani este o echipa prea mica pentru a se lupta la campionat si a anuntat ca trupa lui Marius Croitoru are un alt obiectiv. Finantatorul moldovenilor a avut un raspuns inedit in momentul in care a fost intrebat de sansele formatiei sale la titlu.Finantatorul…

- Gruparea de Liga a III-a Șomuz Falticeni a jucat la sfarșitul saptamanii trecute un meci de pregatire in compania echipei de juniori a Liceului cu Program Sportiv Suceava, formație pregatita de Claudiu Sevaciuc. Partida disputata pe terenul sintetic din cartierul George Enescu s-a incheiat cu victoria…

- Concurs inedit intr-un restaurant din orasul Piata Neamt din Romania, unde mai multi concurenti si-au testat capacitatea la inghitit... hamburgheri.Ca sa manance cat mai repede, unii participanti au stat flamanzi ore intregi.

- Timișorenii care alcatuiesc formația Implant pentru Refuz lanseaza cel de-al patrulea single din albumul SubRadar, melodia Peste Ceas find realizata in colaborare cu Andrei Robin Proca, solistul formației Robin And The Backstabbers. Lansarea single-ului și a videoclipului va avea loc joi 6 februuarie…

- Alina Mihocaș a devenit cunoscuta melomanilor din Timișoara grație aparițiilor sale alaturi de mai multe proiecte, printre care s-au numarat evenimente cu Implant pentru Refuz, The TM Groove sau Mike Altrin. Solista care a studiat la liceu actoria și a „trecut“ in tabara muzicii la indrumarea Mariei…

- Rafflesia tuan-mudae, uriasa floare, denumita si floarea-cadavru, are un diametru de 111 centimetri și a fost descoperita intr-o zona de conservare din Indonezia Precedentul record era detinut tot de un asemenea exemplar, descoperit in urma cu cativa ani tot in Indonezia: floarea avea un diametru de…