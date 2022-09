Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o societata macinata de criza economica și multe alte probleme, Cortes a lansat impreuna cu Sprint Music un nou single cu un mesaj foarte puternic – “Goana dupa bani”, o piesa care sa te faca sa fIi atent la tot ce se intampla in jurul tau din punct de vedere financiar. Sprint Music impreuna cu…

- Jessie Reyez lanseaza melodia “Mutual Friend”, pe care a prezentat-o live in cadrul show-ului TV “Jimmy Kimmel Live!”. In acelasi timp, artista a dezvaluit, videoclipul piesei, care a fost regizat de Peter Huang. „Prietenul meu m-a sunat sa vorbim și sa-mi transmita un mesaj de la fostul meu (de parca…

- coZma, la doar 15 ani a facut vara și mai fierbinte decat era, cu o piesa inedita in colaborare cu Boby. De mic copil, acesta canta prin casa, iar peste cațiva ani, parinții s-au decis ca are tot ce este nevoie pentru a ajunge unul dintre cei mai mari artiști. Susținut de parinții sai, impreuna cu profesoara…

- Sam Fender a lansat melodia “Alright”. Piesa a fost inregistrata in timpul sesiunilor inițiale pentru cel de-al doilea album al lui Sam, Seventeen Going Under, și aterizeaza acum in timpul unei veri triumfale plina de spectacole in festival și inaintea primelor intalniri live ale lui Sam in SUA. Din…

- Goodboys a lansat piesa “Jack Flip”. Ajunsa exact la timp pentru sezonul de festival, refacerea melodiei legendare „Jack” de la Breach evoca toate ingredientele necesare pentru a deveni una dintre piesele de top din aceasta vara. „Jack Flip” combina ritmurile pop electrice cu cantitatea potrivita de…

- Zoe Wees a lansat single-ul “Third Wheel”. Cantecul exploreaza dorința de a iubi pe cineva care este inca obsedat de fostul sau. Piesa a fost produsa de Patrick Pyke Salmy și Ricardo Munoz, care au participat și la EP-ul de debut al lui Wees, “Golden Wings”. Videoclipul pentru „Third Wheel”, care a…

- Aida Yespica a lansat primul single și videoclip, Bugatti Incepand de astazi este online videoclipul piesei Bugatti, care marcheaza debutul in lumea muzicala a frumoasei Aida Yespica. Piesa se bucura deja de succes, iar regia clipului este semnata Claudio Zagarini, in vreme ce coregrafia poarta semnatura…

- YUNGBLUD a lansat single-ul “Don’t Feel Like Feeling Sad Today”. Piesa este scrisa de artist și Matt Schwartz și produsa de catre Chris Greatti. Aceasta ofera o imagine a ceea ce urmeaza pe al treilea sau album „YUNGBLUD”, care urmeaza sa fie lansat pe 2 septembrie. Videoclipul, regizat de Tom Pallant…