Stiri pe aceeasi tema

- Catalina Ciortea și Luca Dragu, membri ai formației Allover, au lansat in aceste zile videoclipul piesei „Fara un gest“. Clipul a fost realizat de Mara Bugarin și Vlad Crudu, mixajul de Ieronim Pogorilovschi – StartRec Studios Bucuresti, iar muzica de Catalina și Luca pe versurile poetei Ana Blandiana.…

- Miercuri, vineri și duminica, Teatrul Național din Timișoara propune noi ”Intalniri la voi acasa” pe canalul sau YouTube. Ne revedem și-n aceasta saptamana la voi acasa. La intalnirea online de...

- Miercuri, 8 aprilie, de la ora 20,00 incepem o noua saptamana de spectacole online. Pentru urmatoarea „intalnire la voi acasa” pe canalul YouTube al Teatrului Național, am pregatit un spectacol despre sinceritatea și despre bucuria intalnirii fara bariere dintre actori și spectatori. VORBEȘTE CU MINE!…

- Continuam, in prima saptamana de aprilie, difuzarea in premiera online a spectacolelor din repertoriul Teatrului Național din Timișoara. Astfel, se vor putea urmari, in acest week-end, incepand cu ora 20,00, pe canalul YouTube, spectacolele SCENE DINTR-O CASNICIE (vineri) și PROMETEU INLANȚUIT (duminica).…

- Omul de afaceri Stefan Mandachi ii provoaca pe toti hotelierii din Romania sa-si puna la dispozitie unitatile de cazare gratuit pentru medicii aflati in prima linie in lupta cu virusul. "Rog pe toti proprietarii de pensiuni, hoteluri, hosteluri, aparthoteluri, blocuri de vanzare sa inteleaga…

- Membru fondator al grupului Metamorf, Adrian Popescu este o figura binecunoscuta pentru melomanii care au „prins“ scena autohtona dinainte de Revoluția din 1989. Artistul nascut in Timișoara și care s-a mutat in Franța cu 30 de ani in urma ne-a acordat un interviu special, in care ne-a povestit care…

- Desi multi au acuzat-o ca a trecut prea repede peste moartea iubitului ei, Oana Radu si-a urmat inima si atat. Vedeta a facut un anunt pe retelele de socializare, in care ii anunta pe fani ca partenerul ei a cerut-o in casatorie, oferindu-i inelul mult visat. "Dragilor, vreau sa va spun ceva,…

- RESITA – Multa nedumerire intre prietenii scriitori, nimeni nu era sigur ca da, intr-adevar, inima poetului a incetat sa mai bata in aceasta dimineata, de la ora 4.00! Cu glasul sugrumat de durere, jumatatea care i-a fost alaturi in viata, in carti si proiecte literare, Ada D. Cruceanu, ne-a confirmat…