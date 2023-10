Ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei intra la plata și vor ajunge la oameni incepand cu prima jumatate a lunii octombrie, a declarat premierul Marcel Ciolacu, luni, la inceputul ședinței de Guvern. „Profit de ocazie pentru a anunța ca intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Banii vor ajunge la oameni incepand cu prima jumatate a acestei luni. Am crescut salariul minim de la 1 octombrie și acordam aceste ajutoare pensionarilor cu venituri mici, deci sper ca este clar pentru toata lumea ca nu se poate vorbi de recesiune in Romania”, a afirmat …