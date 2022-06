VIDEO/Câinii războiului Imaginile care circula pe rețelele de socializare cu un cațeluș, in tranșee, alaturi de un soldat ucrainian, iți rup, efectiv, inima. Inca o dovada ca cel mai sigur loc in timpul razboiului este langa un luptator al Forțelor Armate din Ucraina. De la inceputul razboiului, peste doua milioane de ucraineni au trecut granița catre Polonia […] The post VIDEO/Cainii razboiului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta a desfasurat in Romania, unde actioneaza ca natiune-cadru a fortelor NATO, un sistem de aparare sol-aer de ultima generatie, in fata amenintarilor pe care le genereaza conflictul din Ucraina, a anuntat joi Statul Major al Fortelor Armate franceze, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Pus in functiune…

- Ucraina a semanat aproximativ 7 milioane de hectare de culturi de primavara pana la momentul actual in 2022, cu 25-30% mai putin decat in aceeasi perioada in 2021, si a exportat 1,090 milioane de tone de cereale in aprilie, a declarat, luni, ministrul ucrainean al Agriculturii Mikola Solskii, transmite…

- Pierderile totale provocate Ucrainei de razboi au ajuns la 600 de miliarde de dolari, a declarat președintele Volodimir Zelenski in cadrul intalnirii de miercuri cu autoritațile locale și regionale, unde a discutat despre reconstrucția Ucrainei dupa razboi, conform The Guardian. „Estimarile preliminare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, dispune de „spatiul politic” pentru a pune capat invaziei sale din Ucraina, in parte datorita cenzurii instaurate in Rusia, a declarat premierul britanic, Boris Johnson. „Tinand cont de sprijinul masiv al Rusiei pentru ceea ce face, aparenta indiferenta a media ruse…

- Compania nationala de cai ferate Ukrainian Railways a restrictionat, temporar, livrarile pentru anumite produse agricole prin punctele de trecere a frontierei spre Romania și Polonia, a anuntat, sambata, compania de consultanta agricola APK-Inform, informeaza Reuters. Exporturile din Ucraina se faceau…

- Principalul consilier economic al președintelui Joe Biden a declarat ca SUA au avertizat India sa nu se asocieze cu Rusia dupa invazia din Ucraina, transmite BBC. „Mesajul nostru catre guvernul indian este ca o aliniere strategica mai explicita cu Rusia va avea costuri și consecințe semnificative și…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a facut apel, luni, la crearea unei comisii internationale de ancheta asupra „genocidului” comis, in opinia sa, de armata rusa in orase din Ucraina, printre care si Bucha, in apropiere de capitala Kiev, relateaza AFP, potrivit Agerpres. „Aceste masacre sangeroase…

- „Un razboi nu este in interesul nimanui”, i-a spus vineri presedintele chinez Xi Jinping omologului sau american Joe Biden, intr-un apel video securizat, potrivit televiziunii chineze de stat CCTV, transmite AFP. „Criza ucraineana nu este un lucru pe care dorim sa-l vedem” avand loc, i-a spus Xi lui…