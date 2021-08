VIDEO/Bilanțul cutremurului din Haiti a ajuns la 1.300 de morți. De insulă se apropie o furtună tropicală Aproximativ 1.300 de oameni au murit si peste 5.700 au fost raniti in urma cutremurului cu magnitudinea de 7.2, care a avut loc in Haiti sambata, noul bilant fiind anuntat de autoritati in urma cu cateva ore. Seismul a produs importante pagube materiale si a fost resimtit in Cuba si Jamaica, urmat de numeroase replici. […] The post VIDEO/Bilanțul cutremurului din Haiti a ajuns la 1.300 de morți. De insula se apropie o furtuna tropicala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.300 de oameni au murit si peste 5.700 au fost raniti in urma cutremurului cu magnitudine de 7.2, care a avut loc in Haiti sambata. Noul bilant a fost anuntat de autoritati in urma cu cateva ore, scrie news.ro. Operatiunile de cautare si salvare continua in ritm alert, avand in vedere ca…

- Aproximativ 1.300 de oameni au murit si peste 5.700 au fost raniti în urma cutremurului cu magnitudine de 7.2, care a avut loc în Haiti sâmbata, noul bilant fiind anuntat de autoritati în urma cu câteva ore, scrie news.ro. Operatiunile de cautare si salvare continua în…

- Bilanțul cutremurului din Haiti a ajuns la peste 720 de morți și 2.800 raniți, au anunțat duminica autoritațile din aceasta țara. Seismul cu magnitudinea de 7,2 a produs pagube majore in sud-vestul insulei. Multe cladiri s-au prabușit, iar in țara a fost declarata starea de urgența vreme de o luna.

- Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs sambata in vestul Haiti, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Cutremurul s-a produs la o distanta de 8 kilometri de orasul Petit Trou de Nippes si la o adancime de doar 0 kilometri, a precizat USGS. Centrul Seismologic…

- Misiunile pompierilor romani continua in insula Evia din Grecia, pentru a treia zi consecutiv. Una dintre misiunile prioritare este identificarea de surse de apa, noi focare de incendiu fiind identificate constant. La temperaturi caniculare, pompierii lupta cu focul in ture de cate sase ore. ”In cea…

- Accidentul deosebit de grav in care trei oameni și-au pierdut viața, a avut loc in jurul orei pranzului, in dreptul localitații Albina, din Timiș. 4 masini si un camion s-au izbit violent, bucați din autovehicule fiind auncate la zeci d emetri distanța. Șapte oameni au suferit rani, din pacate pentru…

- Furtuna deosebit de puternica, insoțita de grindina a lasat un adevarat dezastru in urma ei. Localnicii din nordul Italiei au adunat grindina mare cat mingea de tenis și spun ca in zona lor nu au mai vazut așa ceva. Pe autostrada care face legatura intre nordul și sudul Italiei, sute de mașini s-au…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, vineri, 113 decese, cea mai mare parte dintre acestea fiind persoane care au murit anul trecut, insa au fost comunicate abia acum, la cererea Ministerului Sanatații. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica s-au raportat, in ultimele 24 de ore, 225 de cazuri…