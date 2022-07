Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul ca in aceasta iarna, in functie de evolutia regional legata de razboiului din Ucraina si efectele sanctiunilor aplicate Rusiei, sa impuna o rationalizare a consumului de gaze, pentru companii, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro, populatia nefiind afectata de o posibila…

- Numarul de persoane care au solicitat azil in Uniunea Europeana a cunoscut un salt semnificativ anul trecut, pe fondul razboaielor si conflictelor din lume, a relatat DPA, preluata de Agerpres. Statele membre au primit aproximativ 648.000 de cereri in 2021, echivalent cu o treime mai mult decat in anul…

- Zelenski a anuntat, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, ca Guvernul a infiintat un comitat care sa pregateasca urmatorul sezon de incalzire. ”Indiferent ce isi planifica ocupantii, trebuie sa ne pregatim pentru urmatoarea iarna – in statul nostru, pe teritoriul nostru, pentru toti…

- Șeful serviciului de informații interne al Germaniei a declarat, joi, ca nivelul spionajului in acest moment este comparabil cu cel din timpul Razboiului Rece, sau chiar mai ridicat, conform ABC News. Thomas Haldenwang, președintele agenției de informații BfV, a avertizat, de asemenea, asupra riscului…

- In data de 11.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 68.571 de persoane, dintre care 7.916 de cetateni ucraineni (in creștere cu 14% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.407 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- Prima tara este China, despre care chiar Pentagonul a sustinut ca a amanat razboiul pana dupa terminarea Olimpiadei de Iarna de la Beijing. Autoritatile maghiare au fost informate in prealabil de catre presedintele rus, Vladimir Putin, cu privire la intentia sa de a lansa o invazie pe scara larga a…

- Germania trebuie sa faca tot ce ii sta in putere pentru a ajuta Ucraina sa castige razboiul impotriva Rusiei, dar fara a-si pune in pericol propria securitate si capacitatea de aparare a NATO, a declarat sambata ministrul de finante Christian Lindner, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Pe 18 martie, prezentatorul TV Dmitri Gordon a publicat un mesaj video catre ucrainenii din teritoriile ocupate sau blocate de trupele ruse. El a afirmat ca exista „doua tipuri de coridoare umanitare” – organizate de Ucraina și organizate de Rusia, și a indemnat sa nu le foloseasca pe acestea din urma.…