VIDEO/AUDIO România trimite în premieră un convoi terestru pentru stingerea de incendii în alt stat. 112 pompieri sunt în drum spre Grecia Imaginile din Grecia sunt apocaliptice. Flacarile inainteaza cu o viteza uluitoare și localitate dupa localitate este evacuata. Romania se statelor UE care au sarit in ajutorul Greciei. Pentru prima oara țara noastra trimite un convoi terestru pentru a ajuta autoritațile elene la stingerea incendiilor de padure. 112 pompierii romani ii vor ajuta pe cei greci

Sursa articol: sursazilei.ro

