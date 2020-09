VIDEO/Atacaţi cu săbii şi bâte, în propria curte Mai multe persoane au fost transportate la spital in urma unui scandal izbucnit aseara, in comuna doljeana Unirea. Oamenii legii spun ca a fost vorba de un conflict intre doua familii din comuna. Mai multe persoane au intrat intr-o gospodarie si au atacat o familie cu sabii si bate. In imaginile surprinse de o camera video se observa cum proprietarul gospodariei este batut de trei barbati imarmati cu bate si sabii. In imaginile suprinse de o camera video se observa cum, initial, in gospodarie intra un barbat care poarta un tricou albastru, inarmat cu o sabie. Incepe o altercatie cu proprietarul,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Judeteana Dolj a transmis, printr-un comunicat de presa, ca duminica seara, politisti din cadrul Politiei municipiului Calafat au fost sesizati ca, in comuna Unirea, are loc o altercatie intre mai multe persoane. Acolo au fost directionate mai multe echipaje de politie, care au intervenit…

- Un scandal intre doua familii din comuna Unirea, judetul Dolj, a avut loc duminica seara, zece persoane fiind implicate. In urma conflictului, sase persoane au ajuns la spital, potrivit news.ro.Politia Judeteana Dolj a transmis, printr-un comunicat de presa, ca duminica seara, politisti din…

- Accident incredibil in Brașov, joi, unde un șofer de 23 de ani a incurcat frana cu accelerația și a ajus cu autoturismul intr-o carmangerie. Doua persoane care se aflau pe trotuar in acel moment au fost ranite și duse de urgența la spital, potrivit Brașov Știri.Cei care au vazut intreaga scena povestesc…

- F. T. In seara zilei de 9 august, a.c, in jurul orei 22.00, angajati ai Secției de Poliție nr.1 Ploiești au fost sesizați ca o persoana agitata „agreseaza verbal” – dupa cum folosesc, elegant, expresia reprezentantii IPJ Prahova, iar noi ne permitem sa scriem ca a injurat – mai multe persoane pe o strada…

- Anchetatorii au dispus, marți, reținerea a cinci persoane din comuna doljeana Unirea. Toți sunt acuzați ca au participat la o incaierare in urma careia un barbat de 57 de ani și-a pierdut viața. Mai multe persoane au fost ranite in urma scandalului, iar doua mașini au fost avariate. Polițiștii doljeni…

- Opt barbați au participat la scandalul violent. Doi dintre ei au fost grav raniți și au fost duși la spital pentru a primi ingrijiri medicale, iar un altul a murit in drum spre spital. Victima decedata avea 57 de ani. „Polițiștii doljeni au fost sesizați noaptea trecuta. S-au deplasat imediat la fața…

- Un barbat de 57 de ani a fost ucis in urma unui scandal izbucnit luni noaptea, in comuna Unirea. In urma scandalului au fost ranite mai multe persoane, iar doua mașini au fost avariate. Polițiștii spun ca un tanar tocmai ce depusese o plangere impotriva agresorilor pentru amenințare. Un barbat decedat,…

- O patrula de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Sacele a observat un conflict pe str. Barajului in care erau implicate trei persoane. Oamenii legii au intervenit imediat pentru a aplana conflictul, care a luat sfarșit la sfarșit apariția polițiștilor. „​Cu ocazia primelor cercetari efectuate,…