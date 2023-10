(VIDEO) Aproape de dezastru: Tir in flacari la benzinarie

(VIDEO)Aproape de dezastru: Tir în flăcări la benzinărie Pompierii timiseni au intervenit, luni dupa-amiaza, in urma producerii unui accident rutier pe autostrada A1, la kilometrul 428, in incinta unei benzinarii din zona localitatii Margina, in incident fiind implicat un autotren care a lovit totemul publicitar al benzinariei. In urma evenimentului s-a produs un incendiu la autotren, anunta Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis. Potrivit primelor informatii transmise de la fata locului, in autotrenul care transporta rulote se afla doar conducatorul, care s-a autoevacuat si a fost preluat de ambulanta SAJ, in stare… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

