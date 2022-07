Presedintele rus Vladimir Putin a sosit la Teheran pentru discutii cu liderii iranian si turc, prima vizita a liderului de la Kremlin in afara fostei Uniuni Sovietice de la invadarea Ucrainei de catre Moscova la 24 februarie, a anuntat marti dupa-amiaza agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, citata de Agerpres. Putin se afla in […] The post VIDEO/Apariție spectaculoasa a lui Putin pe aeroportul din Teheran/ A doua ieșire din Rusia, dupa invadarea Ucrainei/ Discuții la nivel inalt intre Putin, Erdogan și Raisi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…