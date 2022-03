Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, in a șaptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul și alte orașe din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in condițiile in care forțele rusești iși amplifica ofensiva și se apropie și mai mult de capitala ucraineana. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului…

- A cincea zi de razboi a inceput cu noi bombardamente in Kiev și Harkov, insa capitala și orașul strategic al Ucrainei rezista sub asediul rusesc. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca luni dimineața vor avea negocieri intre o delegație a țarii sale și o delegație rusa, in Belarus,…

- Atacul declanșat de Rusia asupra Ucrainei afecteaza și civilii din aceasta țara, iar oamenii se grabesc sa paraseasca marile orașe, care ar putea deveni zone de razboi. Imagini filmate de cetațenii din Ucraina arata cum oamenii pleaca masiv din Kiev sau Harkov, la ieșirile din oraș formandu-se cozi…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…

- Președintele american, Joe Biden, a descris acțiunile președintelui rus Vladimir Putin drept un „razboi ales premeditat, care va aduce o pierdere catastrofala de vieți omenești și suferința umana”. „Doar Rusia este responsabila pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce atacul”, a spus Biden,…

- Deputatii rusi au aprobat, marti, in ritm alert un acord semnat de catre presedintele rus Vladimir Putin care prevede ca Rusia sa apere teritoriile separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, pe a caror independenta a recunoscut-o luni, relateaza AFP. Decizia a fost aprobata in unanimitate, noteaza…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat din nou cu Vladimir Putin, duminica, intr-o o ultima incercare diplomatica de a evita o invazie ruseasca in Ucraina, relateaza France24. Conform Palatului Elysee, conversația dintre Macron și Putin reprezinta „ultimul efort necesar și posibil pentru…

- Moscova a incercat sa explice de ce Vladimir Putin a folosit la adresa Ucrainei o expresie care a provocat scandal, fiind interpretata de mulți drept o referința la viol. Declarația a fost facuta de președintele rus in timpul intalnirii cu Emmanuel Macron, in condițiile in care subiectul discuției era…