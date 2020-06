Stiri pe aceeasi tema

- Romania is one of the "closest" military and economic allies of the United States in Europe, said the US Ambassador in Bucharest, Adrian Zuckerman, on the occasion of the 140th anniversary of diplomatic relations between two countries on Sunday. He recalled, as quoted in a statement from the US Embassy…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman declara, cu ocazia implinirii a 140 de ani de relatii diplomatice Romania SUA, ca poporul roman nu are prieten mai bun decat poporul american. "Romania este unul dintre cei mai apropiati aliati militari si economici ai Statelor Unite in Europa. Poporul roman…

- bull; Romania este unul dintre cei mai apropiati aliati militari si economici ai Statelor Unite in Europa. Romania si Statele Unite ale Americii marcheaza astazi implinirea a 140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice. Cu acest prilej, ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a prezentat…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca solicitarea partii austriece in legatura cu organizarea unui transport pe calea ferata cu muncitori romani a sosit vineri si a fost transmisa de Ambasada Austriei catre Ministerul roman de Interne. Ministrul roman al Transporturilor, care declarase,…

- Ministrul roman al transporturilor, care initial declarase, vineri, ca nu are cunostinta despre o asemenea intelegere, a precizat la Digi24 ca solicitarea Ambasadei austriece a sosit la Ministerul de Interne dupa ce a facut aceste declaratii. „Aceasta solicitare a venit vineri, pe data de…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a transmis, duminica, un mesaj din partea sa si a presedintelui Donald Trump cu ocazia Sarbatorilor Pascale. "Pastele e o sarbatoare foarte importanta pentru milioane de oameni din lume. Simbolizeaza nu numai renasterea, dar si venitul primaverii.…

- Campionatul European, care trebuia sa aiba cateva meciuri și la București, nu se va mai ține in 2020. In acest moment nu mai exista vreun campionat mare din Europa, in afara de cel al Turciei, care sa nu fie suspendat. In cadrul EURO2020, acum EURO 2021, Romania ar trebui sa gazduiasca patru meciuri,…

- Criza de dezinfectanți a dat guvernului ideea de a redeschide capacitatea de producție din București, inchisa de procurori in aprilie 2016. In acest moment, doar la Targu Mureș se produc pe scara mai mare dezinfectanți, restul producatorilor din Romania fiind mai degraba ”fabricuțe”Spitalele din Romania…