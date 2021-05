Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a prezentat, duminica, viziunea USR PLUS pentru Europa de maine si propunerile partidului pentru Conferinta privind Viitorul Europei, redactate sub forma unui manifest la care sunt invitati si cetatenii sa contribuie, se afirma intr-un comunicat al formatiunii transmis AGERPRES.



