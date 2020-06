Stiri pe aceeasi tema

- Vizitatorii imbracati in camasi autentice vor beneficia de intrare gratuita, miercuri, de Sanziene, in Muzeul in aer liber, cu ocazia Zilei Universale a Iei, potrivit unui comunicat de presa remis marti AGERPRES. "Miercuri, de Sanziene, intrarea va fi libera in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului…

- Serviciul Cultura Traditionala – Centrul Cultural “Reduta” impreuna cu Gabriel Boriceanu continua proiectul ,,Povestea IEI”, miercuri, 24 iunie, de Sanziene. Incepand cu anul 2013, Ziua Universala a Iei este sarbatorita pe 24 iunie, de Sanziene, evenimentul celebrand piesa principala a costumului popular…

- RomanIA din IrlandaConcurs on-line de fotografie cu port popular romanescMiercuri, 24 iunie, in Romania si in comunitatile romanesti din intreaga lume este marcata Ziua Universala a Iei. Sarbatoarea „camasii cu altita”, cum mai este denumita ia, este sarbatorita, incepand cu anul 2013, in noaptea „cerurilor…

- Luiza Radulescu Pintilie Zidurile de piatra si grinzile care poarta inca „viata” lemnului din care au fost cioplite ale Muzeului Pietrei de la Sangeru si-au adaugat, in acestea zile, culorile unui univers vazut cu ochii unei tinere pictorite de 12 ani, cu toate trairile ce alatura candorii si sinceritatii…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Inter-Art Aiud in colaborare cu Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud au pregatit o expoziție in aer liber, in fața Primariei Muncipiului Aiud, cu lucrari de la Expozitia de arta intercontinentala pentru copii „Planeta noastra, casa noastra”. Desenele provin…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza in colaborare cu Asociația Brickenburg expoziția intitulata ”O explorare inedita a Cosmosului”, adresandu-se atat copiilor cat și adulților, aducand in atenție lor dorința de descoperire a misterelor spațiului prin prisma jocului. Vor fi expuse modele LEGO(R) cu…

- Va avea loc o expoziție virtuala a pictorului Petru Galiș, „despre spațiul limitat și pasarile care au uitat cum se zboara“, in timpul pandemiei de coronavirus. Expoziția „live” va avea loc la Timișoara, dupa ce restricțiile instituite in timpul pandemiei vor permite acest lucru.

- Ziua Internationala a cartii si a drepturilor de autor se sarbatoreste anual pe 23 aprilie si este organizata de UNESCO in scopul promovarii lecturii, publicarii si a drepturilor de autor.