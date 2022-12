Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a vorbit joi despre „cooperarea stransa” și „relația puternica” dintre Romania și SUA, in mesajul prin care ureaza la mulți ani poporului roman de Ziua Naționala. Blinken a subliniat ca 2022 este un „an special”, aniversandu-se 25 de ani de Parteneriat strategic…

- La festivitatile organizate de ziua Nationala a Romaniei de la Constanta este prezent si fostul tenismen, Ilie Nastase. "Anul trecut am fost la Bucuresti cu fetita mea si nu ne au lasat sa intram. Anul acesta am venit aici si nu ne a spus nimeni nimic. Ne am asezat aici langa oameni. daca nici acum…

- Secretarul de stat american Antony Blinken, afirma, in mesajul transmis de Ziua Nationala a Romaniei, ca relatia dintre Romania și SUA e puternica, deoarece se bazeaza pe valori comune si pe un angajament reciproc pentru pace. „In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman la sarbatorirea…

- Patriarhia Romana a anunțat ca și in lacașurile de cult vor fi oficiate, de 1 Decembrie, slujbe cu un caracter special. Astfel, așa cum s-a precizat, de Ziua Nationala a Romaniei, dupa Sfanta Liturghie, in catedralele eparhiale, bisericile parohiale si manastirești din tara, va fi oficiata ”slujba de…

- Ministrul Apararii Mationale, Angel Tilvar, a avut, joi, la sediul MApN, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord la Bucuresti, Andrew Noble. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Zeci de oameni au participat duminica la un moment de reculegere in memoria Reginei Elisabeta a II-a, la Viscri, in fata Casei Albastre care ii apartine Regelui Charles al II-lea. Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a vorbit despre sentimentele Reginei pentru satul transilvanean.

Regina Elisabeta a II-a "cunostea profund Romania" si va lipsi poporului britanic, a declarat, vineri, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble.