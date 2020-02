Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Deva va invita, joi, 27 februarie 2020, la ora 11:00, la ședința ordinara a Consiliului Local Deva, care va avea loc in sala de ședințe a instituției (etajul I). Aleșii locali vor trebui sa dezbata cele 31 de hotarari de pe ordinea de zi, care se regasește aici:

- Consiliul Local al municipiului Calarasi se convoaca in sedinta ordinara, marti, 18 februarie, ora 16.30, avand pe ordinea de zi 16 proiecte de hotarare, printre care si cel privind modernizarea strazii Bucuresti.

- Lucian Patrașcu, președintele organizației municipale PSD Brașov, a declarat intr-o conferința de presa, ca reprezentanții Partidului Social Democrat sunt nemulțumiți de modul in care sunt tratați de cei din Consiliul Local al Primariei Brașov. Mai exact, Patrașcu susține ca nu se respecta procedura…

- Consilierii PSD Bacau nu vor participa la votul pentru bugetul pe 2020 din Consiliul Local decat dupa ce se va discuta proiectul de reformare a Poliției Locale. Deputatul Lucian Șova, președintele organizației municipale PSD Bacau, și-a exprimat,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sase eleve de liceu si-au impartit pumni si palme chiar in fata sediului Politiei Locale. Conflictul a luat amploare dupa ce una dintre tinerele implicate si-a chemat in ajutor un unchiu si un verisor.

- La mai putin de un an de momentul in care Timisoara va deveni Capitala Culturala Europeana, municipalitatea face un nou pas, deocamdata unul doar tehnic, pentru realizarea proiectului care a stat la baza acordarii acestui titlu. Consilierii locali trebuie sa fie de acord, in sedinta de plen extraordinara…

- Consilierii locali ieseni au adoptat, sambata, Proclamatia de la Iasi, prin care se cere institutiilor statului roman sa afle adevarul despre Revolutia din 1989 si sa-i condamne pe cei vinovati pentru toate crimele comunismului.Consilierii locali s-au intrunit, sambata, intr-o sedinta extraordinara,…

- Polițiștii locali vor primi norma de hrana și anul viitor. Consilierii locali vor avea de probat cuantumul acesteia in ședința de luni, 23 decembrie. Normele de hrana in bani, respectiv alocație valorica zilnica pentru personalul poliției locale propuse spre aprobare sunt aceleași cu cele din acest…