- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri, de Ziua Fortelor Terestre, un mesaj militarilor romani, subliniind ca datorita nivelului „inalt” de pregatire a acestora, Romania este astazi un aliat capabil sa contribuie activ la securitatea si mentinerea pacii in regiune si in Europa, ceea ce consolideaza…

- Azi, 23 aprilie 2021, la sediul Brigazii 9 Mecanizata "Marasestildquo; se va organiza un ceremonial militar dedicat sarbatoririi Zilei Fortelor Terestre, intr un cadru restrans si cu respectarea limitarilor impuse de situatia pandemica.In fiecare an, la data de 23 aprilie, se sarbatoreste Ziua Fortelor…

- Ceremonial militar dedicat sarbatoririi Zilei Fortelor Terestre, la sediul Brigazii 9 Mecanizata ,,Marasesti". In fiecare an, la data de 23 aprilie, se sarbatoreste Ziua Fortelor Terestre, al caror patron spiritual si ocrotitor este Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta, ce are in calendarul…

- Florin Cițu: 1 iunie, "revenirea la normalitate" Foto: gov.ro. Guvernul ia în calcul data de 1 iunie ca tinta pentru ceea ce premierul numeste 'revenirea la normalitate' a României. Un comitet interministerial coordonat de seful Executivului va analiza în perioada urmatoare…

- NATO a fost si continua sa fie pentru Romania principalul garant si pilonul fundamental al apararii, se arata intr-un mesaj al prim-ministrului Florin Citu, transmis cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania. Premierul afirma ca țara noastra iși va respecta in continuare angajamentul de a aloca 2%…

- In noaptea de Paște, circulația va fi permisa in intervalul 20.00 – 02.00, pentru ca oamenii sa poata participa la slujbele de Inviere. Masura va fi valabila atat pentru Paștele Catolic, cat și pentru Paștele Ortodox. Guvernul a fost de acord sa ridice restrictiile de circulatie pana la ora 2.00 in…

- Controverse privind gestionarea noului val al pandemiei Premierul Florin Cîțu continua marti discuțiile cu responsabilii din teritoriu carora le-a solicitat luni sa se implice în identificarea unor masuri pentru ameliorarea situației epidemiologice adaptate specificului fiecarei…