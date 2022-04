Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”. Mai multe explozii puternice au […] The post VIDEO. Ziua 51 de razboi. Crucișatorul rus Moskva, avariat in Marea Neagra, s-a scufundat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .