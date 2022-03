Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Kievul este sub bombardamentul rusilor. Mai multe blocuri de locuinte au fost lovite de obuze. Din orașul port Mariupol de la sud, țintit fara incetare de bombardamentele rusești in ultimele doua saptamani, peste 30.000 de oameni au fugit deja. Mariupol se confrunta cu cea…

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia se reiau luni. Discuțiile au loc prin videoconferința și ambele parți au transmis mesaje conform carora inregistreaza progrese. Rusia ar fi cerut Chinei ajutor militar și sprijin in vederea eludarii sancțiunilor. Ambasada Chinei la Washington spune ca nu este la curent…

- Rusia bombardeaza turnurile de televiziune pentru a-i lasa pe ucraineni fara internet și acces la informațiile vitale. Rusia ar putea viza comunicațiile ucrainene pentru a taia accesul civililor la internet și la știri, pe masura ce invazia lor continua, a spus Ministerul ucrainean al Apararii. Vladimir…

- Bomba a fost lansata la 15 km de Romania.A șasea zi de razboi a inceput cu noi asalturi masive asupra Kievului. Orașul a fost din nou bombardat noaptea trecuta. Atacurile au fost reluate imediat dupa incheierea negocierilor dintre Ucraina și Rusia. Tiruri de rachete au fost lansate și catre orașele…