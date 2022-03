VIDEO/ Ziua 16 de război. Bombardamente în Luțk și Dnipro. Au fost lovite o grădiniță, o fabrică și locuințe Noi bombardamente au avut loc, vineri dimineața, in Ucraina. Un oraș din regiunea Dnipro din est, a fost lovit in jurul orei 6.00. Autoritațile spun ca au fost lovite o gradinița, un bloc de locuințe și o fabrica de incalțaminte cu doua etaje. Și in vest, in Ivano-Frankivsk au fost raportate trei explozii. O serie […] The post VIDEO/ Ziua 16 de razboi. Bombardamente in Luțk și Dnipro. Au fost lovite o gradinița, o fabrica și locuințe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi bombardamente au avut loc, vineri dimineața, in Ucraina. Un oraș din regiunea Dnipro din est, a fost lovit in jurul orei 6. Pompierii au intervenit sa stinga focul. Autoritațile spun ca au fost lovite o gradinița, un bloc de locuințe și o fabrici de incalțaminte cu doua etaje. Și in vest, in Ivano-Frankivsk…

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Autoritațile ucrainene au confirmat ca Herson și zona din jur sunt sub controlul armatei ruse. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ținut un discurs live, printr-un apel video, in Parlamentul European, marți la pranz. „Este o tragedie ce se intimpla in Ucraina, mii de oameni au fost uciși. Dar sunt și fericit acum, cand vad ca suntem uniți și soldații iși apara libertatea”, a spus Zelensky.…

- Paisprezece ucraineni cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani au trecut fașia verde și au intrat ilegal in Romania, pe la Vicovu de Sus, dar au fost prinși de poliștii de frontiera. Conform legilor instituite pe timp de razboi, in Ucraina, barbații intre 18 și 60 de ani nu au voie sa paraseasca […]…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- Marilena Nedelcu, redactor șef al Sursa Zilei, a prezentat, sambata, la Romania TV, o analiza pertinenta a situației din Ucraina. „Putin vrea sa cucereasca Kievul. Vrea sa ajunga pe bulevardul Victoriei din Kiev, unde se afla toata administrația ucraineana, și ataca Kievul din cel puțin 3 zone. Se…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, in cursul noptii de joi spre vineri, ca cel putin 137 de ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei rusesti, iar 316 au fost raniti. „Astazi, am pierdut 137 de eroi, cetatenii nostri, militari si civili. Alti 316 ucraineni au fost raniti…

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, iar un ucrainean a postat pe Twitter imagini cu o coloana imensa de protestatari care defila pe strazile Kievului,…