VIDEO Zelenzki: Teroriştii ruşi vor fi înfrânţi Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a inregistrat un nou discurs in care afirma ca Ucraina nu va ierta toate decesele si ranile suferite si ca toti “teroristii rusi” vor fi infranti. „As dori sa mentionez toti luptatorii nostri care ataca ocupantul ca raspuns la teroare, care identifica pozitiile inamicului din care acesta ataca orasele noastre. Fiecare […] The post VIDEO Zelenzki: Teroristii rusi vor fi infranti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

