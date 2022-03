Stiri pe aceeasi tema

- Este greu de crezut ca militarii ruși nu au bombardat intenționat noaptea trecuta centrala nucleara din Zaporojie, a declarat vineri vicepremierul britanic Dominic Raab, citat de Reuters.Autoritațile din Ucraina au anuntat ca fortele militare ruse au preluat vineri controlul asupra centralei nucleare…

- Centrala nucleara de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, a fost bombardata intens de rusi, in noaptea care a trecut. In urma bombardamentelor, a izbuncnit un incendiu, care a fost insa stins. Președintele Volodimir Zelenski acuza Moscova ca se folosește de teroarea nuclear. Invazia rusa in Ucraina…

- Cea mai mare centrala nuleara din Ucraina, dar și din Europa, a fost bombardata asta-noapte de catre armata Rusiei. Din fericire nu au fost lovite reactoarele nucleare, ci doar cladirile administrative ale centralei. Un obuz rusesc a lovit o cladire administrativa a centralei nucleare și a declanșat…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunța ca nu s-a constatat o creștere a nivelului de radiații in Romania ca urmare a incendiului de la centrala nucleara de la Zaporojie (Ucraina), cea mai mare din Europa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la "teroarea nucleara" si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea unei centrale nucleare din centrul Ucrainei, in plina invazie rusa. "Avertizam pe toata lumea ca nicio alta tara cu exceptia…

- Incendiul de la centrala nucleara de la Zaporojie a fost stins, anunta Serviciile de Urgenta din Ucraina. "La 6.20 a.m. (4.20 GMT) incendiul din cladirea de antrenament de la centrala nucleara Zaporojie din Enerhodar a fost stins. Nu exista victime", au aratat Serviciile de Urgenta, intr-o postare pe…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la „teroarea nucleara” si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, informeaza AFP, potrivit Agerpres . „Avertizam pe toata lumea ca nicio alta…

- Tragedie in a noua zi de razboi dupa bombardamentele neincetate ale trupelor rusești. In cursul dimineții de joi spre vineri, un incendiu imens a izbucnit la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporijie, situata in sud-estul Ucrainei. Autoritațile ucrainene sunt in alerta maxima, in timp ce primarul…