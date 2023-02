Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a spus joi, la Bruxelles, ca a informat-o pe presedinta Maia Sandu despre un document rus care arata un plan de a distruge Republica Moldova. Informația a fost obținuta de spionajul ucrainean. „Am vorbit cu presedinta Republicii Moldova, doamna Sandu, si am…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a reiterat joi, 26 ianuarie, refuzul de a negocia cu Rusia inainte de o retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, relateaza DPA și Agerpres. „Discutii vor fi posibile doar daca Rusia isi retrage soldatii, isi recunoaste greseala si exista un nou…

- UPDATE 6:20 - Denis Pusilin, seful instalat de Moscova al autoproclamatei Republicii Populare Donetk, a afirmat ca a vizitat orasul Soledar, despre care Rusia sustine ca l-a capturat in aceasta luna, informeaza Reuters.Pusilin a publicat, duminica, un filmulet pe Telegram, in care poate fi vazut mergand…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- Pentru prima data, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și-a parasit țara de cand Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022. Președintele Zelenski dar și alți oficiali au fost filmați calatorind cu mașini in afara garii Przemysl din Polonia. Bridget Brink, ambasadorul SUA in Ucraina, este de…

- Dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala face sa creasca riscul de conflict, a afirmat vineri, Vladimir Putin, transmite Reuters și Agerpres . ”Potentialul de conflict in lume creste si este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si mentine cu orice pret…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut noi sanctiuni din partea Occidentului in contextul atacurilor masive cu rachete ale Rusiei asupra țarii sale. „Este necesar un nou pachet de sanctiuni europene”, a spus presedintele Zelenski intr-un mesaj video adresat studentilor irlandezi.”Agresiunea…