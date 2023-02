Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marti ca nu a terminat modificarile in randul oficialilor superiori si ca cei care nu se conformeaza standardelor stricte vor fi demisi, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sambata memoria fostului papa Benedict al XVI-lea, despre care a spus ca a fost un "eminent teolog" si un "promotor al valorilor universale", relateaza AFP, Reuters si dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat orașul Bakhmut, aflat pe linia frontului, a anunțat marți biroul sau, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sustinut, miercuri, un discurs in fata Parlamentului Noii Zeelande, devenind al doilea lider strain care a facut acest lucru vreodata, scrie The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a vizitat marți pe soldatii din apropierea frontului, in estul Ucrainei și a mulțumit tuturor celor implicați in efortul de razboi, pentru a marca astfel Ziua Forțelor Armate ale țarii, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Grupului celor 20 (G20) reunit in Indonezia sa iși intensifice eforturile și sa opreasca razboiul Rusiei in țara sa, in cadrul unui plan de pace pe care l-a propus, informeaza Reuters, citat de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, viziteaza orasul sudic Herson, eliberat de sub ocupatia fortelor ruse, a declarat un martor pentru agentia de presa Reuters, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni ca regiunea Donețk, din est, a ramas „epicentrul” luptelor, iar sute de soldați ruși mor in fiecare zi, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…