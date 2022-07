Dupa cinci luni de atacuri rusești, Ucraina va continua sa faca tot ce-i sta in putința pentru a provoca cat mai multe daune inamicului sau, a declarat duminica președintele Volodymyr Zelenski. „Chiar și ocupanții recunosc ca vom invinge”, a spus el, salutand viitoarea zi a statului ucrainean, 28 iulie, o noua sarbatoare anuala pe care Zelenskiy a anunțat-o in luna august a anului trecut. „O auzim in conversațiile lor tot timpul. In ceea ce le spun rudelor lor atunci cand le suna”. Ca in fiecare zi din ultimele luni, Zelenskiy a spus ca Ucraina nu se lasa. „Facem totul pentru a provoca cele mai…