Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca evacuarea oamenilor din zonele inundate in urma distrugerii barajului de la Kahovka continua, chiar sub tirul artileriei rusesti. „Situatia din partea ocupata a regiunii Herson este cu adevarat catastrofala. Ocupantii i-au abandonat pur si simplu pe oameni in aceste conditii groaznice. Fara salvare, fara apa, pe acoperisuri in asezarile inundate”, arata Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev cere implicarea organizatiilor internationale, precum Crucea Rosie, pentru a fi salvati oamenii din zona ocupata de rusi a regiunii Herson. „Astazi, se…