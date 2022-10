Stiri pe aceeasi tema

Liderul partidului "Rusia Justa", Serghei Mironov, a declarat ca, dupa explozia care a distrus o parte a podului din Crimeea, este timpul sa inceapa un razboi adevarat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri crearea unui "tribunal special" pentru a urmari liderii politici și militari ruși, pentru rolul lor in invazia Ucrainei, scrie CNN, informeaza Mediafax.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca luptele continua in orasul strategic Liman, dupa ce Rusia a anuntat, anterior in cursul zilei de sambata, ca si-a retras trupele, pentru a evita o incercuire, anunța rador.ro.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca va sprijini ideea reluarii exporturilor rusești de amoniac prin Ucraina doar daca Rusia ii va elibera pe prizonierii de razboi ucraineni. Kremlinul considera inadecvata ideea liderului ucrainean.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marti raportul Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) mentionand prezenta echipamentului militar rus in centrala nucleara de la Zaporojie, potrivit AFP.

Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele dupa moartea lui Mihail Gorbaciov și a dat asigurari ca va trimite o scrisoare familiei și prietenilor sai in dimineața urmatoare, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, pentru Interfax.

Presedintele francez, Emmanuel Macron, va purta o convorbire telefonica in cursul zilei de marti cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, aflata sub control rusesc in sudul Ucrainei si o tinta recurenta a atacurilor, relateaza AFP.

Fostul președinte american Donald Trump spune ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi trebuit sa renunțe la Crimeea și ideea intrarii in NATO pentru a ajunge la o ințelegere cu rușii.