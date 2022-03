Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National de Securitate si Aparare al Ucrainei (echivalentul a CSAT din Romania) a interzis activitatea partidelor politice pro-ruse in perioada in care legea martiala este in vigoare. Volodimir Zelenski a anuntat decizia, intr-un mesaj video, sambata seara, potrivit Reuters. Președintele ucrainean…

- Ziua 20 de razboi a inceput cu explozii puternice in capitala Ucrainei și sunetul sirenelor auzit de locuitorii din Kiev, Odesa, Uman si in regiunea Hmelnitki. Unul dintre consilierii șefului de cabinet al președintelui ucrainean a declarat ca razboiul ar trebui sa se termine cel tarziu la inceputul…

- Mii de soldați ucraineni au fost raniți de cand Rusia a atacat pentru prima data Ucraina, insa Volodimir Zelenski nu a uitat de ei, deși sunt in spital, iar el are numeroase probleme majore de rezolvat. Recent, președintele Ucrainei a fost surprins in timp ce mergea sa-i viziteze pe aceștia, unde de…

- Georgia, tara invadata de Rusia in 2008, va depune „imediat” cererea de aderare la Uniunea Europeana, a transmis presedintele partidului de guvernamant Visul Georgian, Irakli Kobakhidze, citat de BBC. Președintele partidului Visul Georgian, Irakli Kobakhidze, a declarat reporterilor ca face apel la…

- "Cred ca faptul ca Rusia este deschisa la dialog fara preconditionari, fara ultimatumuri, fara cereri adresate Ucrainei este deja o victorie pentru Ucraina. In al doilea rand, apreciem toata sustinerea pe care am avut-o din partea prietenilor din lumea intreaga, dar noi luptam, oamenii nostri mor, casele…

- Rusia a invadat Ucraina in data de 24 februarie, iar oficialii țarii vecine cu Romania fac tot posibilul pentru a gestiona situația in cele mai bune forme. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat o mobilizare militara generala. Cine sunt cetațenii care nu au voie sa paraseasca statul ucrainean.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron afirma ca este util sa “lase deschisa calea” dialogului cu Moscova pentru a obtine oprirea ofensivei sale din Ucraina, insa denunta in acelasi timp duplicitatea omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.Macron a declarat, la sfarsitul summitului extraordinar…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus, marti, organizarea unui nou summit in Formatul Normandia, cu Rusia, Franta si Germania, pentru identificarea unei solutii politice la conflictul separatist din estul Ucrainei. "A venit momentul sa ajungem la un acord pentru a pune capat…