Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat, vineri, orașul Odesa și a anunțat ca ucrainenii sunt pregatiți sa inceapa exporturile de cereale, potrivit Sky News. „Suntem pregatiți sa exportam cereale ucrainene. Așteptam semnale de la partenerii noștri in ceea ce privește inceperea transportului.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat vineri orașul Odesa și a anunțat ca ucrainenii sunt pregatiți sa inceapa exporturile de cereale, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Centrul de coordonare comun insarcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagra a fost inaugurat, miercuri, la Istanbul, conform acordurilor semnate pe 22 iulie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acest centru – instalat intr-o Academie Militara – urmeaza sa fie condus de catre…

- Fortele ruse au atacat din nou joi Insula Serpilor din Marea Neagra, fiind afectat un chei ca urmare a impactului a doua rachete, a anuntat purtatorul de cuvant al administratiei militare ucrainene din Odesa (sud), Serghei Bratciuk, pe contul sau de Telegram, transmite EFE. Reuters informeaza ca atacul…

- Fortele ruse au atacat din nou joi Insula Serpilor din Marea Neagra, fiind afectat un chei ca urmare a impactului a doua rachete, a anuntat purtatorul de cuvant al administratiei militare ucrainene din Odesa (sud), Serghei Bratciuk, pe contul sau de Telegram, transmite EFE. Reuters informeaza ca atacul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat, marti, Consiliului de Securitate al ONU sa trimita o comisie de ancheta pentru a dovedi ca centrul comercial din Kremenciuk a fost distrus de o racheta ruseasca, potrivit AFP, citat de News.ro. In timpul unei interventii in direct in fata Consiliului,…

- Rusia este pregatita sa ofere un coridor umanitar pentru vase ce transporta alimente din Ucraina, in schimbul ridicarii unor sancțiuni, a transmis agenția de presa Interfax, care il citeaza pe ministrul de Externe adjunct, Andrei Rudenko, transmite The Guardian. Porturile Ucrainei de la Marea Neagra…

- O nava rusa folosita pentru transport logistic, „Vsevolod Bobrov”, a fost cuprinsa de un incendiu la bord și a fost remorcata din zona Insulei Șerpilor catre portul Sevastopol, a anunțat Serhii Bratciuk, purtator de cuvant al Administrației militare regionale din Odesa, citat de CNN. La randul sau,…