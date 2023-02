Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT efectueaza peste 80 de perchezitii in Capitala si in sapte judete la persoane banuite de constituirea unui grup infractional si trafic de migranti.Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul…

- Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti intr-un dosar de trafic de migranți transmite Poliția Romana și DIICOT. 60 de persoane vor fi aduse la audieri. „La data de 28 februarie 2023, politistii…

- Potrivit sursei citate, de la inceputul acestui an si pana in prezent au fost desfasurate 307 actiuni de verificare a supermarketurilor Lidl, la nivel national, in cadrul unei tematici de control care prevede supravegherea modului in care marile lanturi de retail, care activeaza in Romania, respecta…

- 34 de percheziții domiciliare au loc in aceasta dimineața pe raza județelor Argeș, Arad, Ilfov, Dambovița, Teleorman, Olt, Sibiu, Valcea, Vrancea, Galați și in municipiul București, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in savarșirea infracțiunii de trafic de migranți.…