- Scandalul benzinariei care se construieste pe strada Nicolae Dimo din Capitala continua. La sedinta Consiliului Municipal a venit o locatara a unui bloc din preajma, care acuza autoritatile municipale ca ar fi ajuns la o intelegere ascunsa cu antreprenorul.

- Se intampla in Romania, unde alertele false la 112 curg, iar legea e prea blanda. Oamenii legii cauta rapiți care fac farse, iar cand se intampla un caz grav, precum cele de la Caracal, polițiștii ajuns sa acționeze cu neglijența, din cauza multitudinii de apeluri false.O tanara din judetul…

- Un evadat din Penitenciarul Rahova seamana teroare printre localnicii din comuna sa natala, Ciochina. Oamenii spun ca le fura din gospodarii tot ce-i pica in mana si ca Politia nu face nimic pentru a-l captura, scrie independentonline.ro.

- Disparitia a fost constatata de mama copilelor miercuri seara, insa femeia a anuntat Politia abia joi dimineata, la ora 10,00. Oamenii legii cer sprijinul populatiei pentru gasirea celor doua adolescente.

- Un nou scandal in Germania, intr-un bloc in care sunt și romani in carantina. Atacata cu pietre, poliția a folosit gaze lacrimogene. La 200 de kilometri distanța de abatorul unde 650 de angajați romani au fost depistați cu coronavirus, alți romani au fost in centrul unui nou scandal. Ei sunt printre…

- Ziarul Unirea Caine aruncat cu sange rece, de pe bloc, de doi minori din Hunedoara: Se inmulțesc cazurile de cruzime fața de animale Doi minori din orașul Vulcan, județul Hunedoara, in varsta de 11 și 14 ani, au dus, sambata, un caine pe bloc și l-au aruncat cu sangere rece in gol, animalul murind in…

- Politistii a vizitat, sambata, restaurantele din Bucuresti si ii pun pe administratori sa semneze ca nu vor redeschide terasele de luni. Oamenii legii spun ca astfel de actiuni sunt preventive.Angajatii unui restaurant din Capitala, care lucrau sambata la renovarea localului, s-au trezit vizitatați…

- Containerele de gunoi ingropate isca mare scandal in randul unora dintre craioveni. Locuitorii urbei sunt nemultumiti de modul in care sunt amplasate viitoarele platforme. Oamenii spun ca autoritatile judetene care se ocupa de implementarea proiectului au facut proiectul din birou, fara sa cunoasca…