Cel puțin 40 de romani și-au cumparat degeaba bilete pentru ruta de vineri seara, Barcelona – Bucuresti. Li s-a refuzat imbarcarea in cursa operata de WizzAir, dupa ce compania ar fi vandut mai multe bilete decat locurile disponibile, informeaza Europa Libera. Oamenii aveau bilete pentru cursa de la ora 20.40 spre Bucuresti, insa WizzAir le-a […] The post VIDEO Zeci de romani blocați pe aeroportul din Barcelona ore in șir dupa ce li s-a refuzat imbarcarea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .