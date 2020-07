60 de persoane sunt audiate, miercuri, in urma perchezițiilor organizate de polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploiești, in județele Prahova și Braila, la persoane implicate in traficul de substanțe psihoactive („etnobotanice”).