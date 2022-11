VIDEO. Zeci de percheziții la granița cu Ucraina. Ucrainenii care fug de război, ajutați să treacă în România Procurorii DIICOT fac percheziții luni dimineața la membrii unei grupari de traficanți de țigari din Ucraina. De la inceputul razboiului, aceștia și-ar fi extins activitatea și au ajutat mai mulți ucraineni sa intre ilegal in Romania, deși nu aveau voie sa iasa din țara lor, unde este mobilizare generala. 83 de percheziții domiciliare au loc […] The post VIDEO. Zeci de percheziții la granița cu Ucraina. Ucrainenii care fug de razboi, ajutați sa treaca in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

