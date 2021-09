Stiri pe aceeasi tema

- Argeș: Un nou dosar de evaziune fiscala Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani și uz de fals. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada 01 ianuarie-31…

- Descinderi ale polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Timiș, miercuri, la Primaria Sacalaz. Oamenii legii au percheziționat instituția și au ridicat documente intr-un dosar penal deschis pentru mai multe infracțiuni, printre care falsul in inscrisuri oficiale.

- Eveniment Percheziții in Teleorman / Prejudiciu de 5.000.000 lei intr-un dosar de spalare de bani august 18, 2021 14:07 Marți, 17 august a.c., politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba efectueaza joi doua perchezitii domiciliare in judetul Cluj, la persoane banuite de fals informatic, care ar fi accesat o platforma nationala de evidenta a vaccinarilor si ar…

- Politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, joi dimineata, cinci mandate de perchezitie in Capitala si judetul Iasi. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, activitatile…

- Politistii Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Olt, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, efectuaza, marti, 13 perchezitii domiciliare, in judetele Maramures, Brasov, Ilfov, Buzau si Olt, la mai multe persoane banuite de evaziune fiscala. Din cercetari a reiesit…

- Politistii Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Olt, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, fac marti 13 perchezitii domiciliare, in judetele Maramures, Brasov, Ilfov, Buzau si Olt, la persoane banuite de evaziune fiscala. Din cercetari a reiesit ca, in perioada…