Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de perchezitii au loc joi dimineata intr-un dosar de contrabanda cu tigari, in Suceava si in alte 5 judete din tara, anunta Politia de Frontiera. ”La data de 21.09.2023, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, sub coordonarea procurorilor…

- DIICOT – Structura Centrala, alaturi de ofiteri de politie judiciara din cadrul DICE, cu sprijinul IGPF, au descins in 33 de locatii din cinci judete, inclusiv in Timis si Hunedoara, la o retea internationala de contrabanda cu tigari. Azi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- DIICOT – Structura Centrala, alaturi de ofiteri de politie judiciara din cadrul DICE, cu sprijinul IGPF, au descins in 33 de locatii din cinci judete, inclusiv in Timis si Hunedoara, la o retea internationala de contrabanda cu tigari. Azi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- Brigada de Combatere a Crimei Organizate București s-a sesizat post-factum, la 5 zile dupa accidentul mortal provocat de Vlad Pascu in dimineața zilei de 19 august, in localitatea 2 mai din județul Constanța, fața de rețeaua de dealeri care l-ar fi aprovizionat cu droguri pe tanar. ”La data de 24.08.2023,…

- Mai mulți prieteni ai lui Vlad Pascu – șoferul care a omorat doi tineri in stațiunea 2 Mai dupa ce a consumat droguri – sunt verificați, intr-o operațiune anti-drog. Joi dimineața, polițiștii și procurorii DIICOT fac 11 percheziții la persoane banuite de trafic de droguri. Sunt vizați adolescenți din…

- Droguri in valoare de 600.000 de euro au fost gasite de politisti si procurorii DIICOT in roata de rezerva, dar si sub scaunul soferului, intr-o masina in care se aflau trei barbati din Braila. „La data de 01.09.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Alex Florin Florența are un nou consilier, in persoana lui Anghel Marian Valentin, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Sectia pentru procurori…

- La data de 29.06.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice, efectueaza 6 percheziții…