Zeci de persoane au fost ucise, vineri, la Kramatorsk, in estul Ucrainei, in gara orasului, vizata intr-un atac cu doua rachete, anunta compana feroviara ucraineana, relateaza AFP. Kramatorsk se afla intre Donetk si Lugansk, in Donbas. Potrivit Reuters, in atac au fost ucise cel putin 30 de persoane, iar alte 100 au fost ranite. Gara […]