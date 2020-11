Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, nu a raspuns ultimatumului Opoziției care ii cerea sa predea puterea pana duminica la miezul nopții, provocandu-i in schimb sa iși puna in aplicare planul de a paraliza țara cu o greva naționala, iar liderul Opoziției, Svetlana Tihanovskaia, a cerut ca…

- Fortele de securitate din Belarus au retinut sambata zeci de protestatari din multimea stransa in centrul capitalei Minsk si care il acuza pe presedintele Aleksandr Lukasenko de fraudarea alegerilor de luna trecuta, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Un grup de femei a scandat 'Presedintele…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a depus miercuri juramantul pentru un nou mandat, a transmis agentia oficiala de stiri Belta, ceremonia desfasurandu-se fara sa fi fost anuntata in prealabil, potrivit Reuters. Ceremonia de investire, care in mod normal ar fi trebuit anuntata ca un…

- Un nou contingent militar american va fi desfasurat in Lituania in luna noiembrie, dar aceasta prezenta nu este legata de situatia din Belarus, a anuntat marti ministrul lituanian al apararii, potrivit Reuters. Dupa declansarea protestelor impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko in urma…

- Zeci de mii de manifestanti s-au adunat la Minsk, in pofida presiunilor politiei, pentru un nou mars de protest impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Manifestantii imbracati in alb si rosu, culorile opozitiei, s-au indreptat spre Palatul…

- Persoane neidentificate au rapit-o luni pe ultima lidera a protestatarilor care a ramas in Belarus, Maria Kolesnikova, in centrul Minsk-ului, relateaza site-ul local de stiri Tut.By, care citeaza martori oculari, potrivit Reuters si EFE. Maria Kolesnikova este ultima ramasa in Belarus dintre cele…

- ​Un protestatar care era spitalizat dupa ce fusese împuscat de fortele de ordine din Belarus a murit miercuri, au afirmat rudele barbatului pentru site-ul independent Tut.by citat de Le Figaro și Mediafax. Protestatarul, identificat drept Ghennadi Ciutov, în vârsta de 43 de…

- Politia din Belarus a transmis miercuri ca a tras cu arme de foc in manifestantii care au protestat marti contra rezultatelor alegerilor prezidentiale in sudul tarii. In urma acestor confruntari, o persoana a fost ranita. Dispersati in mod violent de Politie, cu grenade asurzitoare si gloante…