- Tatal lui Jacob Blake, un afro-american ranit grav de un politist alb in Kenosha, in nordul SUA, a declarat vineri pentru CNN ca fiul sau este incatusat de patul de spital, relateaza Agerpres. Atunci cand si-a recapatat cunostinta intr-un spital dintr-o suburbie a Milwaukee, statul Wisconsin, unde este…

- Un adolescent, Kyle Rittenhouse, arestat dupa un atac armat soldat cu doi morti si un ranit, marti noaptea, in marja unor manifestatii impotriva violentei politiei la Kenosha, in Wisconsin, a fost incuplat de sase capete de acuzare, inclusiv crima cu premeditare, potrivit unui document judiciar,…

- Un nou caz implicand un politist alb in misiune si un afro-american impuscat provoaca reactii amestecate in Statele Unite, unde contestarii fortelor de ordine sunt puternic contrati de civili inarmati. Kenosha, un oras de 100.000 de locuitori de pe malul Lacului Michigan, in Wisconsin, este teatrul…

- Jucatorii echipei Milwaukee Bucks nu s-au prezentat la partida cu numarul 5 din disputa cu Orlando Magic, programata miercuri, dupa ce un politist alb l-a ranit grav prin impuscare pe un tanar afro-american, Jacob Blake, la Kenosha, Wisconsin., potrivit news.ro.Inaintea meciului care i-ar fi putut…

- Jacob Blake, tanarul de culoare impuscat in spate de politisti la Kenosha (Wisconsin) este paralizat si ”lupta pentru viata sa”, au anuntat familia si avocatii acestuia, in contextul in care orasul este cuprins de manifestatii ale furiei, patate de violente sangeroase, relateaza Reuters.Jacob…

- O persoana a murit, iar altele doua au fost ranite in urma revoltelor din orașul american Kenosha, statul Wisconsin. Protestele au loc a treia zi consecutiv dupa ce afro-americanul Jacob Blake a fost ranit grav de un polițist.

- Mama lui Jacob Blake, un afro-american in varsta de 29 de ani, ranit grav de politisti si care probabil va ramane paralizat pe viata, a facut apel la calm marti, in contextul in care autoritatile se tem de extinderea protestelor in Statele Unite, informeaza Agerpres, care citeaza AFP."Fiul meu se lupta…

- A doua noapte de proteste violente in statul Wisconsin, SUA, soldate cu cladiri și mașini incendiate, in urma impușcarii de catre poliție a unui barbat afro-american, duminica, relateaza BBC.Potrivit sursei citate, victima, Jacob Blake, 29 de ani, este in stare stabila, dupa ce a fost impușcat de mai…