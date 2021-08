Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrema face ravagii in America. Opt oameni au murit in Mexic dupa trecerea uraganului Grace, care a provocat și distrugeri masive. Mai la nord, Coasta de Est a Statelor Unite este in stare de urgența din cauza unui alt uragan - Henri.

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca misiunea armatei Statelor Unite in Afganistan se va incheia pe 31 august si a cerut liderilor acestei tari „sa se uneasca” pentru a preveni un razboi civil, transmite CNBC.

- Discuțiile purtate la Geneva intre președintele Rusiei și cel al Statelor Unite, Vladimir Putin și Joe Biden, au fost constructive; ele pot fi numite primul pas spre destindere, a declarat șeful Comitetului Dumei de Stat pentru afaceri internaționale, Leonid Sluțki. ”Discuțiile de la Geneva…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, merge la summitul cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, deoarece ”starea proasta a relațiilor” dintre cele doua parți impune acest lucru, a declarat, intr-un interviu pentru CNN, secretarul de presa al liderului rus, Dmitri Peskov, relateaza Interfax.…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, care il insoteste pe presedintele Joe Biden in Europa in primul turneu in strainatate de la instalarea la Casa Alba, a ales sa transmita lumii un mesaj simplu, 'LOVE', scris pe spatele sacoului pe care l-a purtat la intalnirea cu premierul britanic…

- Kamala Harris și prima doamna a Statelor Unite, angajate activ in campania de vaccinare Obiectivul anunțat de președintele Joe Biden – vaccinarea, pana la 4 iulie, impotriva Covid-19, a 70% din adulții americani. In acest scop, miercuri, domnia sa a lansat „o Luna naționala de acțiune”. Tuturor intreprinderilor…

- Joe Biden a denuntat sambata un text care urmeaza sa fie adoptat in Texas de catre parlamentarii locali republicani, oficial pentru a face alegerile mai sigure, dar care, potrivit presedintelui Statelor Unite, reprezinta un nou "atac" impotriva dreptului de vot si democratiei, noteaza AFP. …